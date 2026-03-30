石川県能登町は30日、2024年元日の能登半島地震や同9月の豪雨への対応に関し、町幹部で構成する委員会で検証した結果をまとめた。地震により山間部に点在する集落が孤立して支援までに時間を要したほか、避難所に帰省者も集まったことで翌日には非常食などの物資が不足した所もあった。町は、災害発生後3日間は町内で対応できるよう備蓄し、集配送の拠点も整備する方針。町によると、県の被害想定に基づき4200人分の備蓄を3日