２７日に最終回を迎えたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」の初回から全１２５回の平均視聴率（関東地区）は、世帯１５．２％、個人８．４％だった。ビデオリサーチが３０日発表した。世帯の平均視聴率は、前作「あんぱん」の１６．１％を０．９ポイント下回った。