天皇陛下は30日、来日中のインドネシア大統領と懇談されました。天皇陛下は30日昼前、皇居・宮殿でインドネシアのプラボウォ大統領を出迎え、笑顔で握手を交わされました。懇談では、2023年6月、即位後初めての国際親善訪問として両陛下でインドネシアを訪れた際に、陛下が世界遺産の仏教遺跡ボロブドゥール寺院に感銘を受けたことなどを話されたということです。また陛下は、東日本大震災の際のインドネシアからの支援に改めて感