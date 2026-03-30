皇后さまと共に風邪の症状があったため先週の岩手・宮城訪問を延期した天皇陛下は、30日午後、記者団に対し「治りました」と伝えられました。天皇陛下は30日、インドネシア大統領と懇談し、その後、昼食を共にされました。皇居・宮殿の南車寄で大統領を見送ったあと、陛下は記者団に対し「ご心配いただきました。治りました。雅子もだいぶ良くなりました。ご心配いただきありがとうございました、ということでした」と話されました