〈あらすじ〉ろう者の家庭に生まれ、手話をはじめとした“ろう文化”に誇りを持って生きるジーソン（ネオ・ヤウ）。今はスクーバダイビングのインストラクターになるという夢を追いかけながら、障がい者団体で働いている。一方、ろう学校時代の同級生アラン（マルコ・ン）は、人工内耳手術を受けて広告クリエイターとなった。ある時アランは、ともに「人工内耳促進アンバサダー」に選ばれたソフィー（ジョン・シュッイン）と出会