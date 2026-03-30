全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・中野の煮込みの店『煮込み屋ぐっつ』です。楽しい夜の始まりはお手頃ワインと煮込みからビールやサワーが並ぶドリンクメニューの端っこに書かれていたのが“ワインリスト有ります”の文字。さっそくお手並拝見してみたら、度肝を抜かれてしまった。ずらっと並んだボトルの銘柄は約40種。その多くが今どきまさかの2千円台なのだ（！）