スコットランド代表のDFルイス・ファーガソン（ボローニャ／イタリア）が、日本代表との対戦を振り返り、FIFAワールドカップ2026に向けて「勢いをつけていきたい」と語った。29日、イギリス紙『デイリー・メール』がコメントを伝えている。スコットランド代表は28日、本拠地『ハムデン・パーク』で日本代表と対戦し、0−1で敗れた。FIFAワールドカップ2026の開催が約11週間後に迫るなか、同代表に残されたテストマッチの機会は