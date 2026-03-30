日本代表は３月28日に開催された国際親善試合で、スコットランド代表と敵地グラスゴーのハムデン・パークで対戦。84分に途中出場の伊東純也が決めた１点を守り切り、１−０で勝利を収めた。スタメン11人、交代10人の計21人がピッチに立った試合で、出番がなかったのがMFの佐野海舟だ。満を持して31日のイングランド戦で先発するのは間違いなく、鎌田大地とダブルボランチを組むだろう。27日にウルグアイと１−１で引き分け