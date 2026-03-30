札幌市消防局は2026年3月30日、東消防署警防課に勤める男性消防士（28）を懲戒免職処分としたと発表しました。男性消防士は2022年4月から2025年7月までの間、無許可で性風俗店の受付業務に従事し、総額273万円の収入を得たうえ、調査の聞き取りに対して複数回虚偽の報告をして意図的に事実を隠蔽しようとしたということです。2025年8月に匿名の情報提供があり、調査が始まりました。消防局が聞き取り調査をしたところ、男性消防士