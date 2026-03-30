俳優・木村拓哉さんと歌手・工藤静香さんの次女でモデルのKoki,さんは3月29日、自身のInstagramを更新。自撮りショットを公開しました。【写真】愛犬とお出かけするKoki,大きな愛犬との密着ショットKoki,さんは5枚の写真を投稿。1枚目と3枚目が、愛犬・ルンとのツーショットです。この日は車で外出したようで、1枚目は車内で撮影した貴重な自撮りショットとなっています。大きな体のルンと密着し、とても仲良しです。この投稿には