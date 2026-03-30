チーム内での競争意識を高めるべく、多くの選手にチャンスを与えたトゥヘル(C)Getty Images日本代表との“テスト”を前に、精鋭軍団に疑念の目が向けられている。来る6月の北中米ワールドカップ（W杯）で60年ぶりの世界制覇を目論むイングランド代表は、現地時間3月31日に日本との国際親善試合に臨む。“聖地”ウェンブリー・スタジアムでの強化試合は、当然ながら約80日後に迫る“ビッグトーナメント”への試験の意味合いもあ