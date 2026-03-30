この記事の画像を見る数々のミステリ小説ファンを唸らせてきた綾辻行人の大人気小説『十角館の殺人』が待望の舞台化。主人公の島田潔を演じるのは俳優業のみならず、脚本家・演出家としてもマルチに活躍する梅津瑞樹。まもなく上演される自身の演劇ユニット・言式の最新作『とるわよ！』と併せて、この2作品に挑む今の思いをうかがった。■『十角館の殺人』は僕の推理小説好きの間口を広げてくれた作品 ──傑作ミステリ小説『十