JR西日本は「きのくに線」（和歌山～新宮）について、31日は強風が見込まれるため、始発から列車に遅れや運転取りやめの可能性があると発表しました。 路線を走る特急列車「くろしお」や「南紀」にも影響が出る可能性があるとしていて、今後の運行情報に注意するよう呼びかけています。 大阪管区気象台によりますと、31日は低気圧が発達しながら日本海を東北東に進み、低気圧からのびる前線が近畿地方を通過する見込