ZERO1は4月11日の千葉・2AWスクエアで行われる「ZERO1VS2AW4大対抗戦」に新鋭の堀このみを異例の大抜てきした。ZERO1/Roseの新鋭・堀は29日の2AW後楽園ホール大会を訪問。同対抗戦で対戦する2AWの笹村あやめに決意と覚悟の宣戦布告した。デビュー10戦目にして対抗戦出陣の堀に対して、笹村は「久々の”若手若手した”相手。お互い全力で戦いましょう！楽しみにしています」と呼応した。この日、笹村は葛西純を相手にハー