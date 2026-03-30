女優の細川直美が29日に自身のアメブロを更新。運動不足解消のために訪れたバッティングセンターでの意外な過去や、プライベート中に起きた驚きのエピソードを明かした。【映像】細川直美、「姉妹に見える」長女との親子ショットこの日、細川は「身体を動かしたくてバッティングセンターに行ってみました」と報告し写真を公開。「高校生の頃は学校帰りに 時々バッティングセンターに寄って ホームランを出していた」と意外な過