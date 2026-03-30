京都大が一般販売を目指す、「金属有機構造体」をモチーフとしたハンカチ（京都大アイセムス提供）京都大は30日、ノーベル化学賞受賞者の北川進特別教授が開発した「金属有機構造体（MOF）」をモチーフとしたハンカチとクリアファイルを一般販売するため、協力企業や団体の募集を始めた。すでに来客用の記念品として製作済みの物と同じデザインで、売り上げの一部を京大の研究支援などに充てるという。MOFは、多数の微小な穴で