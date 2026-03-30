アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）は30日、東京都・宝生能楽堂で「ONE SAMURAI 1 キックオフカンファレス」を実施。4月29日に開催される「ONE SAMURAI 1」（有明アリーナ）でONEフライ級キックボクシング暫定王座決定戦が現役ラストマッチとなるK-1元3階級制覇王者でISKA世界ライト級王者の武尊（34＝teamVASILEUS）と対戦する元ONEフライ級ムエタイ王者のロッタン・ジットムアンノン（タイ）が不気味な