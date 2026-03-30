ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第１２回「小谷城の再会」が２９日に放送された。足利義昭（尾上右近）を１５代将軍に擁立し、京から三好三人衆を退散させた織田信長（小栗旬）が、妹市（宮崎あおい）が嫁いだ小谷城の浅井家を訪ねた。浅井長政（中島歩）との夫婦仲は良く、娘茶々（＝淀君）が生まれていたが、朝倉義景（鶴見辰吾）との密約につながる不穏な動きも。浅井家には幼い嫡男万福丸（近江晃成）がおり、信長に随行