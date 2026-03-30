タレントの辻希美が29日に自身のアメブロを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの著しい成長ぶりを報告し、夢空ちゃんの最新ショットを公開した。【映像】辻希美、次女・夢空ちゃんに授乳中の無防備な姿「成長」というタイトルでブログを更新した辻は、夢空ちゃんの近況について「だいぶおすわりが安定してきたなぁ」とつづり、にっこり笑って座る夢空ちゃんの写真を公開。移動手段にも変化が現れているようで、「はいはいも少し