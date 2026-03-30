バヌアツとはどんな国か。作家のギデオン・デフォーさんは「80の島で構成されるバヌアツ群島は、国連が最も自然災害のリスクが高い場所と位置付けている。かつてフランスヴィルと呼ばれた首都のポートビラには、英仏の植民地支配に翻弄された暗い過去がある」という――。（第5回）※本稿は、ギデオン・デフォー『新版 世界滅亡国家史』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／holgs※写真はイメージで