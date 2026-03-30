伊東純也のゴールによって１−０で勝利した日本にとって、アウェーでのスコットランド戦はＷ杯本番を見据えたうえで有意義な試合となった。現在の両チームの力関係から見ても、試合結果は戦前の予想どおり。FIFAランキングが示すとおり、18位の日本が40位のスコットランドに順当勝ちしたと言っていい。サッカー日本代表のスコットランド戦。鈴木唯人ら前線３人のテストは及第点以上photo by Mutsu Kawamori／MUTSUFOTOGRAFIA