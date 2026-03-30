キャンプで見つけた金の卵?〜オリックス・寺本聖一２月の南九州。梅、桃、早咲きの桜......。多くの種類の花がいっせいに開花する季節だ。なかでも、沿道のそこここに輝く菜の花の「黄」の美しさに思わず息を飲む。あの透き通った黄の鮮やかさは、いったい誰がつくり出すものなのか。普段はあまり意識しない「神」という存在を、すぐそこに感じてしまう瞬間でもある。支配下登録を目指して練習に励むオリックス２年目の寺本