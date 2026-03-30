クレーマーにはどう対応したらいいのか。元JALのCAで『気づかいの神さま』（PHP研究所）を上梓した香山万由理さんは「CAたちは『申し訳ございません』という言葉を、2段階で使い分けている」という――。写真＝iStock.com／maroke※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／maroke■安易な「申し訳ございません」は要注意クレームと聞くと、できれば避けたいものだと感じる方も多いと思います。ですが実際には、クレームには必ず理