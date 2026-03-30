バンダイは、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』より「DXギャバリオンブレード（ダークver.）」(6,270円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年10月発送予定。2026年10月発送予定「DXギャバリオンブレード（ダークver.）」(6,270円)「DXギャバリオンブレード（ダークver.）」は、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』より、ライバル戦士のデス・ギャ