乃木坂46の井上和が出演するMTVのボカロ特別番組「Nagi Inoue (Nogizaka46) meets VOCALOID MUSIC -Special Live & Document-」が、4月29日(水)に放送される。乃木坂46のエースであり、超が付くボカロ好きとしても知られる井上だが、番組では、ボカロ楽曲のスタジオライブに密着。ライブ映像と収録までのメイキングに加えて、彼女自身がボカロ愛をたっぷり語るインタビューを交えた内容だ。そこで、井上和にインタビューを敢行