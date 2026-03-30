韓国で活動する日本人タレントの藤田小百合が、息子のユニークなアイデンティティを公開した。3月30日、藤田は自身のSNSに、息子・ゼンくんが自ら制作した絵本の写真と動画を投稿した。【写真】藤田小百合、精子提供で出産したワケ公開された映像では、ゼンくんが『I Love My Dog』というタイトルの絵本を作り、創作に夢中になる様子が映し出されている。中でも注目を集めたのは、作者名の欄に「Zen Lee（イ・ゼン）」と記していた