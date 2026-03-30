片思いの相手とLINEでやりとりしていて、返信がなかなか来なかったら、それだけで不安になってしまうのがオトメ心。男性がすぐに返事をくれないのは、いったいなぜなのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性175名に聞いたアンケートを参考に「既読スルーでも心配しないで！レスができない事情９パターン」をご紹介します。【１】永遠に続きそうなやりとりにウンザリしているから「自分の返事で終わらせようとしたのに