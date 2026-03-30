◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】なし【出場選手登録抹消】▽阪神伊藤将司投手▽阪神浜田太貴外野手▽ＤｅＮＡルイーズ投手▽巨人山城京平投手▽巨人石川達也投手◆パ・リーグ【出場選手登録】なし【出場選手登録抹消】▽オリックス田嶋大樹投手