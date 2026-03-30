署名活動岡山・東区29日 岡山市が進めている新アリーナの整備を巡り、建設の賛否を問う住民投票を求める署名活動を市民団体が始めました。 署名活動を始めたのは市民団体「新アリーナ建設の賛否を問う住民投票を実現させる会」です。29日は、約200人に必要な書類一式が手渡されました。 今後2カ月間で岡山市の有権者の50分の1にあたる、約1万1500人の署名が集まれば、住民投票の実施に向けた条例案を