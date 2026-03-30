かつては少し気恥ずかしい光景だったはずが、いまや当たり前になりつつある。大学の入学式に親が同伴する姿をめぐり、新大学生と保護者の意識に大きな変化が見えてきた。創英ゼミナール（株式会社創英コーポレーション）が２０２６年３月に実施したアンケート（生徒３３９名、保護者８７名）では、高校生の約８割が「親が来てもよい」と回答し、９割が「親子参加は一般的」と認識している。意外なのは、当事者である学生側の受