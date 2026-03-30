本拠地開幕戦となる３１日の巨人戦（バンテリンＤ）に先発する中日・金丸夢斗投手が３０日、連敗ストッパーに名乗りを上げた。チームは、９回に４点差を追いつかれた末に、延長１０回にサヨナラ負けした２７日の広島との開幕戦（マツダスタジアム）から３連敗中。連敗ストップを託された２年目は「自分で連敗を止める。勢いを持ってこられるピッチングをして、（バンテリン）ドーム開幕戦を白星でいけるようにしたい」と、言葉