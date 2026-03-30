春になると恋しくなる抹茶スイーツ♡セブン‐イレブンから、宇治抹茶を使用した季節限定のお菓子が今年も登場します。サクサク、ザクザク、サクっと…異なる食感とともに楽しめるラインアップは、ちょっとしたご褒美やおでかけのお供にもぴったり。手軽に買えるのに、しっかりとした抹茶の風味が楽しめるのも魅力です。春だけの特別なおやつ時間を楽しんでみて♪ 食感が楽しい抹茶スイーツ 今回登場するのは