アマチュアボクシング3冠の片岡叶夢（とむ、18）が30日、横浜市内で会見し、大橋ジムからプロ転向することを発表した。4月にB級プロテスト（6回戦）を受験し、6月10日にデビュー戦を予定する叶夢は、薄い青のスーツに金髪姿で会見に臨み「素晴らしいジムでプロとして戦えることうれしく思う。デビュー戦では圧倒して勝ちたい。厳しい世界だが必ず世界チャンピオンになる」と高らかに宣言した。千葉県佐倉市出身で幼稚園年中で