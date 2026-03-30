イタリアの美術館に覆面姿の4人組が侵入し、ルノワールの絵画など3点が盗まれました。被害額は数億円にのぼるとみられています。地元メディアなどによりますと、イタリア北部のパルマにあるマニャーニ・ロッカ財団の美術館で、22日深夜から23日の未明にかけて、フランスの印象派・ルノワールの「魚」や、マティスの「テラスのオダリスク」、セザンヌが描いた静物画のあわせて3点の絵画が盗まれたということです。被害総額は、数億