歌手の倖田來未（43）が30日放送のTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）にゲスト出演。13歳の長男からライブのダメ出しを受けたことを明かした。デビュー25周年目を迎えた倖田。代名詞となった“エロかっこいい”を含めたモチベーションについて「子供ができた時に男の子やったんで、セクシーな服を着て歌ったりするのってどう思われるんだろうっていうのを思った」と回想。ライブツアーで数日家を空ける