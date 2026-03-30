神戸のご当地アイドルグループ・ＫＯＢｅｒｒｉｅＳ♪が２９日、同市内で１４期生追加オーディションを実施。日高結花さん（１７）と大西紗愛（さあら）さん（１８）の２人が研究生として合格した。２人はともに関西でアイドルグループに加入していた経験があり、歌唱審査、ダンス審査ともに高レベルのパフォーマンスを披露。審査員から“即戦力候補”として高い評価を受け、合格を勝ち取った。今後は正式なデビューへ向けレッ