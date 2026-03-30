かつては若手社員が率先して引き受けていた社内イベントの幹事業務ですが、近年は「タイパ」を重視する若手が難色を示すケースが増えています。一方で、ハラスメントを恐れる管理職は若手に強く指導できず、そのしわ寄せは中堅社員へと向かいます。通常業務に追われながら、店探しや集金などの「見えない労働」に奔走する中堅社員の苦悩と、令和における職場の飲み会事情を紹介します。若手「それって業務ですか？」ハラスメントを