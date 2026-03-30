どれだけ好きなことでも、皆が同じ熱量でそれに向き合えるとは限りません。漫画家の禾屋眺さんが描いた作品『君のリビド』は、本気で夢を追うことの孤独と、それでも誰かを求めてしまう切実さを描いた物語です。【漫画】『君のリビド』（全編を読む）美大生である仲みりかはイラストレーターの卵で、誰よりも真剣に絵と向き合ってきました。作品をネットに投稿し、ハートがつくたびに励まされる日々を送っています。しかし周囲から