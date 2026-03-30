スズキが提案する軽トラの新しいスタイル2026年3月30日、スズキの四輪公式Xアカウントが、新大阪駅の新幹線改札内に新たな展示車両を設置したことを発信しました。今回展示されたのは、人気軽トラック「スーパーキャリイ」の特別仕様車である「スーパーキャリイ Xリミテッド」で、駅利用者の目を引く存在となっています。【画像】超カッコイイ！ これが“本気（マジ）仕様”のスズキ新型「軽トラ」です！ 画像を見る！公式X