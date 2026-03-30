将棋の藤井聡太六冠（23）が3月29日に行われた棋王戦最終局で、かど番から逆転防衛での4連覇を達成しました。 【写真を見る】王将戦･棋王戦 ｢追い込まれたことで開き直って…｣ 藤井聡太六冠（23）が死守! 崖っぷちからの“防衛劇” （藤井六冠 鳥取市･29日）「途中まで1勝2敗でかど番にもなったので、かなり苦しいシリーズだった。それだけに防衛できたことは非常にうれしく感じる」 「先手番になったことも含めて幸運も