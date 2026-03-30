次から次へと起こる嫁姑間のトラブル。原因となったのは義母からの発言……。今回は、ママたちが経験した「義母の信じられない発言」に関するエピソードを紹介します。今回は、言動や態度を豹変させる義母の信じられない発言です。数年前、義実家へと結婚の挨拶に行ったときのこと。義母（予定）「コウタは、このあたりでは有名な秀才だったのよ」「いい大学に受かって、しっかりした会社に就職して…本当に自慢の息子なの」言葉の