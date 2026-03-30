弁護士の江口大和氏はとある事件に巻き込まれ、「被疑者」として250日間も勾留されることになった。そんな彼が保釈された夜に久しぶりに味わった自由は、喜びだけではなかった。 【画像】『取調室のハシビロコウ: 黙っていたら、壊された。 ある弁護士の二五〇日勾留記』 『取調室のハシビロコウ: 黙っていたら、壊された。 ある弁護士の二五〇日勾留記』より一部抜粋、再構成してお届けする。 自由の象徴を楽しむ 保