２０２５年にヒグマの出没が相次いだ札幌市に３月３０日、クマが倒したり開けたりできない「ヒグマ対策用ごみ箱」が試験的に設置されました。「ヒグマ対策用ごみ箱」を試験的に設置したのは、２０２５年にクマの出没が相次いだ中央区円山西町地区です。ごみ箱はクマに荒らされないよう人間にしか開けられないロックがかかっていて、鉄製のため、クマでも壊したり倒したりできないといいます。 （札幌市環境共生担当課清尾崇係