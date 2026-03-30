稲見萌寧のマネジャーが自身のインスタグラムを更新。国内女子ツアー「アクサレディス」に参戦するために宮崎入りした稲見のオフタイムを写真で投稿した。【写真】派手なバースデーサングラスにケーキのカチューシャ、首にはピンクのレイをかけた稲見萌寧「宮崎には萌寧さんの大好物がたくさん！」と記した通り、投稿では鶏肉や野菜が盛られた大皿や、釜揚げうどん、トマトラーメンなど宮崎名物の料理の写真が続いた。そして「私の