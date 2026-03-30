3月29日付の男子世界ランキングが発表された。〈連続写真〉 石川遼のスイングが原点回帰！ 若い頃の『右ヒザの送り』が戻り、怖いもの知らずの躍動感再び「テキサスチルドレンズ・ヒューストンオープン」で7年ぶりとなる米ツアー通算5勝目を挙げたゲーリー・ウッドランド（米国）は、139位から51位へと大きく順位を上げた。日本勢2人が出場した同大会では、60位で終えた金谷拓実が2ランクダウンの126位。予選落ちに終わった平田憲