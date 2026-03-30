神戸市こども家庭局の男性職員（40代）が勤務先の施設で児童の下半身を触るなどのわいせつな行為をしたとして、市は30日付けでこの職員を懲戒免職処分としました。 神戸市によりますと、男性職員はおととし2月、勤務する施設で、18歳未満の児童の下半身を触るなどのわいせつな行為をしたということです。 直後に児童が被害を訴え、施設側はわいせつ事案を把握。施設側の調査に対して職員は下半身を触ったことを認めたということ