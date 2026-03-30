大阪府能勢町で山林火災、現在も消火活動が続いています。 山肌を覆うように立ちのぼる白い煙。 3月30日午前10時半すぎ、能勢町山辺で「裏の山が燃えている」と近くに住む人から消防に通報がありました。 警察と消防によりますと、約6000平方メートルが焼け、消防車19台とヘリ2機が出動して現在も消火活動が続けられています。 この火事で、近くで草刈りをしていた70代の男性が手などをやけどし、病院に運ばれ