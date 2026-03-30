オンデマンドバスの運転手として採用された大阪メトロの社員らが社員間で待遇に差があるのは不当だとして会社を提訴しました。 訴えを起こしたのは大阪メトロの現役社員19人です。 社員らはアプリなどで時間と場所を予約して普通のバスと同じくらいの運賃で利用することができるオンデマンドバスの運行や管理などの業務を担当しています。 訴状によりますと、社員らは2024年以降に採用された際、「賞与は業績に応じて支