俳優のチョ・スンウ、ペ・ドゥナが出演する韓国ドラマ『秘密の森〜深い闇の向こうに〜』（全16話）が、あす31日よりCSホームドラマチャンネルで放送される。（毎週月〜金 前7：00〜※4月8日は放送休止）【場面ショット】チョ・スンウ×ペ・ドゥナのサスペンス・スリラー『秘密の森』同作は感情を失った検事が、検事庁内部の秘密を探り真犯人を追う大ヒットサスペンス・スリラー。幼少期の手術により感情を失った検察官と正義