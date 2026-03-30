俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場『リブート』が29日、最終回を迎えた。主人公・早瀬陸の息子・早瀬拓海を演じた子役の矢崎滉（11）が放送後、自身のインスタグラムを更新し、初めてだったというドラマ撮影を振り返った。【写真】「一生忘れない大切な思い出です」鈴木亮平や山口紗弥加らとの撮影オフショット矢崎は「みなさんこんばんは リブート最終話、どうでしたか??」と書き出し、鈴木＆原田美枝子との3ショッ